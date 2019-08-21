Глава Перми встретился с руководством пермского «Мемориала»

Как стало известно "Ъ-Прикамье", сегодня состоялась встреча председателя пермского «Мемориала» Роберта Латыпова и депутата, члена правления «Мемориала» Надежды Агишевой с главой Перми Дмитрием Самойловым. Как сообщил "Ъ-Прикамье" господин Латыпов, встреча длилась всего 20 минут. На ней члены «Мемориала» озвучили предложения и пожелания к работе комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Председатель «Мемориала» добавил, что глава города их услышал и готов вести совместную работу. Следующая встреча состоится через неделю.

Напомним, мэр Перми принял участников «Мемориала» на следующий день после заседания комитета по социальной политике гордумы Перми, на котором прокуратура Перми заявила о необходимости ликвидации комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при гордуме. Взамен прокуратура предложила создать новую комиссию, но уже при администрации города. Члены «Мемориала» выступили против этого предложения.