В Чистополе за 32,5 млн рублей ликвидируют хранилища радиоактивных отходов

Ликвидация хранилища радиоактивных отходов ЗАО «Чистопольский часовой завод» обойдется в 32,5 млн руб., говорится в сообщении минэкологии Татарстана.

Контракт на выполнение работ заключили госкорпорация «Росатом» и предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО». Специалисты извлекут радиоактивные отходы из непроектных хранилищ, которые находятся на территории Чистопольского завода и Кубасского леса. Материал направят на временное хранение на пункт хранения радиоактивных отходов в Казань. Затем его приведут к критериям приемлемости и сдадут национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами. После извлечения на территории хранилищ радиоактивных отходов планируется провести дезактивацию и заключительный радиационный контроль.

"Ъ-Казань"