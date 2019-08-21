Шойгу пообещал принять меры в ответ на размещение ПРО США в Европе

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ведомство примет меры «для нейтрализации возникающих угроз» в связи с напряженной обстановкой на западном стратегическом направлении. На заседании коллегии Минобороны министр отметил, что военно-политическая обстановка «характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией». «Мы реализуем комплекс мер»,— приводит пресс-служба Минобороны слова господина Шойгу.

Кроме того, глава военного ведомства сообщил, что в Западном военном округе в этом году пройдет более 20 мероприятий «по совершенствованию боевого состава», до конца года округ получит более 1,3 тыс. единиц техники, продолжится комплектование войск контрактниками.

Напомним, в конце апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия усилила группировки войск на западе и юге из-за активности НАТО. Он также опроверг сообщения СМИ о подготовке России к военным действиям, назвав этот тезис «активно тиражируемым русофобскими СМИ».

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