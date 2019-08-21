В Ульяновске «Коммунальная служба» незаконно получила 15 млн рублей

В Барышском районе Ульяновской области ООО «Коммунальная служба» незаконно оказывала услуги по водопользованию, получив прибыль в 15 млн руб., сообщает прокуратура области.

Как установил надзорный орган, на протяжении трех лет организация оказывала услуги без соответствующей лицензии, что является неисполнением норм по охране природы и нарушением прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Виновным лицам грозит до 5 лет лишения свободы.

Алена Смирнова