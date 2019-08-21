Кредиторы БПК намерены оспорить сделки должника на 5 млрд рублей

Конкурсный управляющий «Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури» (БПК, бренд «Индюшкин) Александр Иващенко по требованию благотворительного фонда «Урал» назначил на 3 сентября собрание кредиторов предприятия. На нем планируется рассмотреть отчет конкурсного управляющего, а также обязать его в течение месяца направить в суд ряд исков. В частности, речь идет об оспаривании выпуска БПК 126 векселей на общую сумму 5,25 млрд руб. и последующей передаче ценных бумаг Россельхозбанку и ООО «Аналитический центр» (принадлежит Дамиру Камилову). Кроме того кредиторы поставили под сомнения законность платежей предприятия в адрес «Аналитического центра», совершенные в 2013-2014 годах. Также в течение месяца господин Иващенко должен пояснить кредиторам основания возникновения у БПК крупной дебиторской задолженности по вексельным обязательствам на 2,9 млрд руб.

БПК был признан банкротом 6 марта текущего года. В отношении предприятия введено конкурсное производство сроком на полгода. Сумма требований кредиторов, включенных в реестр, оценивается в 17,87 млрд руб. Крупнейшими из них являются Россельхозбанк с суммой требований 12,7 млрд руб. и фонд «Урал» экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова (4 млрд руб.). 50% уставного капитала БПК до банкротства принадлежали дочери предпринимателя Марселя Юсупова — Нелли. В настоящее время ее доля находится в залоге у Россельхозбанка. Еще 50% принадлежали предпринимателю, бывшему владельцу «Уралкапиталбанка» (лицензия отозвана в феврале прошлого года) Дамиру Камилову.

Влада Шипилова