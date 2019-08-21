СПЧ заявил о массовом искажении сведений о лесных пожарах в Иркутской области

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сообщил о практике массового искажения и сокрытия сведений о лесных пожарах в Иркутской области. Об этом говорится в заявлении совета по итогам выездного совещания в регионе.

По мнению СПЧ, в Иркутской области не обеспечивается приемлемый уровень охраны лесов ни от нарушений лесного законодательства, ни от пожаров и других бедствий. В совете считают, что проблема лесных пожаров в регионе связана с недофинансированием, что усугубляется «неадекватными решениями и действиями областного уровня». В частности, на выполнение полномочий по тушению лесных пожаров региону выделено из федерального бюджета всего 15,5% средств при необходимой суммы в 1,5 млрд руб. Для «обеспечения минимально приемлемого уровня» финансирования годовой размер субвенций должен быть увеличен до 2,65 млрд руб., полагают в совете.

Недофинансирование полномочий приводит к различным правонарушениям должностными лицами, говорится в сообщении. «В Иркутской области сложилась практика массового искажения и сокрытия сведений о лесных пожарах, ведущая к несвоевременному и недостаточному принятию мер по их тушению на ранних стадиях, и в конечном итоге — к развитию крупномасштабных лесопожарных катастроф. Эта практика наиболее характерна для северных районов области»,— сказано в заявлении СПЧ. В первую очередь речь идет о зонах контроля, где возгорания разрешается не тушить.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», к ночи 21 августа в Иркутской области действовали пять пожаров на пройденной огнем площади 12,3 тыс. га, по которым проводились работы по активному тушению. В зоне контроля находились два пожара на площади 36,7 тыс. га.

Юлия Сасевич