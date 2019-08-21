На Юге России из-за жары временно ограничили движение большегрузов в дневное время

Росавтодлор сообщил, что из-за жары в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, а также Республике Адыгея будет временно закрыто движение большегрузного транспорта по нескольким участкам дорог. Ограничение будет действовать в дневное время с 10:00 до 22:00, если температура воздуха будет превышать 32 °С.

В частности, запрещено движение будет по участку трассы Р-217 «Кавказ», федеральной трассы А-146, А-147, М-4 «Дон», по участкам дороги А-148 и А-149. Ограничения будут действовать на участках дорог А-160 и А-290, а также сразу на нескольких промежутках Р-22 «Каспий» в Волгоградской области.

На участках автомобильной дороги А-289 в Краснодарском крае, на «Крымском мосту» и подъездах к нему со стороны Кубани движение будет ограничено в среду с 13:00 до 18:00.

Полный список дорог, на которых будет запрещено движение большегрузов, размещен на сайте ведомства.