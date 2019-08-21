Чистая прибыль ПАО «ЧТПЗ» снизилась на 25%

Чистая прибыль ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) по итогам первого полугодия уменьшилась на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,179 млрд руб. Как сообщают в компании, это произошло из-за снижения операционной прибыли в связи с корректировкой графиков отгрузок труб большого диаметра по текущим проектам, а также из-за «разового обесценения активов».

Объем отгрузки труб за отчетный период уменьшился на 10,2% и составил 984 тыс. т. выручка снизилась на 9,6% - до 85,8 млрд руб. Валовая прибыль сохранилась на уровне прошлого года и составила 23.28 млрд руб., показатель EBITDA стал меньше на 2,6% (15,8 млрд руб.).