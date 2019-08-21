Имущество ООО «Традиция» из Усть-Лабинска оценили в 139,5 млн рублей

Конкурсный управляющий усть-лабинского ООО «Традиция» Олег Пустовалов сообщил о включении в конкурсную массу должника доинвентаризированного имущества. Речь идет о творожной линии переработки молока, оцененной в 139,5 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Заявление о признании ООО «Традиция» банкротом в ноябре 2016 года в Арбитражный суд Краснодарского края подало ООО «Дельта-Пак», предъявив обществу 2,5 млн руб. долга. В июле 2017 года в отношении «Традиции» было введено наблюдение. В декабре того же года общество было признано несостоятельным, в отношении него было введено конкурсное производство. Согласно картотеке Арбитражного суда, в ностоящее время в числе кредиторов ООО «Традиция» около пяти десятков компаний, среди которых ООО «Экспертсервис», ООО «Констанция Санкт-Петербург», ООО «Финнпак Системз», ООО ТД «Кубанская Станица», ТОО «А. П. Милланд», ООО «Кубаньмолоко» и другие.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Традиция» зарегистрировано в Усть-Лабинске в 2009 году, как предприятие по производству питьевого молока и сливок. Уставный капитал общества – 10 тыс. руб. 100-процентным собственником компании является ООО «Ирида сервис» из Казахстана. Убыток общества за 2018 год составил 497,9 млн руб. Кредиторская задолженность на тот же период составляла 265,8 млн руб.

Дмитрий Михеенко