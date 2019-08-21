Контракт на вывоз ТКО стоимостью 1,27 млрд рублей не заинтересовал бизнес

Аукцион, который объявляло ООО «Региональный оператор „Эко-сити“» (принадлежит предпринимателям Семену Земскову, Айрату Максадову и Айнуру Гайнуллину), по отбору компании по вывозу ТКО в Стерлитамаке, Стерлитамакском, Миякинском, Гафурийском и Аургазинском районах признан несостоявшимся. На торги начальной стоимостью 1,27 млрд руб. не было подано ни одной заявки, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Как ранее сообщал “Ъ-Уфа”, контракт предусматривал вывоз 3,63 млн куб. м мусора с января 2020 до 31 декабря 2022 годов.

С жалобой в УФАС по Башкирии на этот аукцион обратились транспортные компании, работающие на рынке вывоза мусора,— стерлитамакские «Дворэкосервис» (принадлежит Ольге Антоновой и Алексею Гурьеву) и «Спецавтохозяйство» (принадлежит администрации Стерлитамака), а также мелеузовское ООО «Экотех-Мелеуз» (владелец — Тимур Ахметшин). По их мнению, регоператор в нарушение ФЗ «О защите конкуренции» сформировал аукционную документацию таким образом, чтобы ограничить число участников. Для этого, отмечается в жалобах, «Эко-сити» выставил на торги очень крупный лот, хотя услуги должны оказываться в значительно удаленных друг от друга районах, и потребовал очень высокий размер обеспечения — 63,64 млн руб. для заявки и 127 млн руб. для контракта. Рассмотрение жалоб назначено на завтра.

Майя Иванова