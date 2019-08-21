Объявлен сбор средств в поддержку экс-директора нацпарка «Самарская Лука»

Эколого-просветительский центр «Заповедники» объявил об экстренном сборе средств на обеспечение юридической поддержки бывшего руководителя национального парка «Самарская Лука» Александра Губернаторова и его семьи. Об этом центр сообщил на своей странице в Facebook.

«Наша цель: защитить права и достоинство нашего коллеги, обеспечив ему юридическую поддержку и защиту»,– говорится в сообщении.

Сбор денег в пользу экс-главы нацпарка проводится в рамках благотворительной программы фонда «Заповедное посольство» «SOS! Заповедные люди». Программа нацелена на поддержку работников особо охраняемых природных территорий в трудной жизненной ситуации.

Ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников национального парка «Самарская Лука». Также фигурантами дела стали представители общественного регионального фонда развития нацпарка. В администрации национального парка «Самарская Лука» и в доме директора парка Александра Губернаторова проходили обыски.

Силовики считают, что с 2013 по 2017 годы неустановленные лица из числа руководителей «Самарской Луки» и его общественного регионального фонда развития похитили имущество ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттисинтез» в размере 1 млн руб. Впоследствии Александр Губернаторов уволился с поста директора «Самарской Луки». На своей странице в Facebook он попросил о помощи и написал, что следственные действия в отношении руководства организации фактически парализовали работу парка.

Георгий Портнов