Имущество кубанского ООО «Завод по изоляции труб» оценили в 70 млн рублей

В ходе банкротства ООО «Завод по изоляции труб (ЗИТ)» (город Тимашевск Краснодарского края) конкурсный управляющий Вера Бондаренко опубликовала отчет об оценке имущества должника, сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Имущество банкрота оценено в 70 млн руб., заводу принадлежат здания, объекты инфраструктуры, оборудование и право аренды участка площадью 2,6 га.

Требования к должнику составляют 549 млн руб., завод был признан несостоятельным в декабре 2018 года. ООО «Завод по изоляции труб» было зарегистрировано в 2006 году, специализируется на работах по нанесению антикоррозийного покрытия и тепловой изоляции на трубы. Выручка в 2014 году (последние данные) — 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 66 млн руб. Последним перед банкротством владельцем ООО ЗИТ был депутат Закосбрания края Игорь Крамаренко. В 2007-12 годах владельцем 20% долей ООО ЗИТ была Анастасия Краттли, дочь депутата Госдумы Алексея Ткачева и племянница бывшего главы Минсельхоза России Александра Ткачева. Как ранее писал “Ъ-Юг”, банкротство предприятия началось в 2016 году, эксперты связывают это с общим падением спроса на трубы.

Анна Перова, Краснодар