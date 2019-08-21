Василий Голубев вошел в состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новый состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. В Совет вошел губернатор Ростовской области Василий Голубев, об этом сообщает его пресс-служба.

Как поясняется в сообщении, совет состоит из федеральной, региональной и муниципальной частей, Василий Голубев вошел в региональную часть совета. В нее также включены губернаторы Самарской и Ивановской областей, глава Бурятии, руководители заксобраний Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и парламента Чечни.

Отмечается, что с 2017 года Василий Голубев уже работал в Совете при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Кристина Федичкина