Уголовное дело в отношении экс-руководителя СГАТ Владимира Тумаева вернули в суд

В Индустриальный районный суд Ижевска поступило уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева и Д. Литвинова. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, в мае 2019 года суд вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. Владимира Тумаева обвиняют в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, по найму. Ранее Владимира Тумаева обвиняли в организации покушения на убийство бизнес-партнера Вадима Стяжкина в 2017 году — в апреле 2019 года прокурор отказался в обвинении в заказном убийстве и предъявил менее тяжкое. Д. Литвинова обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью. Меру пресечения суд оставил без изменения — Тумаев находится под домашним арестом, а Литвинов под стражей.