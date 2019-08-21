Сотрудники «Трансаэро» просят взыскать с экс-гендиректора более 249 млрд рублей

Представитель сотрудников обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» Рубен Яблуков просит суд о взыскании более 249 млрд руб. с бывшего гендиректора Александра Бурдина, говорится в данных картотеки арбитражного суда Санкт-Петербурга.

Господин Яблуков заявил о сумме взыскания 13 августа, ранее он просто просил привлечь господина Бурдина к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, не называя сумму взыскания. Господин Яблуков сообщил, что основанием для привлечения господина Бурдина к ответственности стали несколько сделок за время его руководства, а также непередача бухгалтерских документов конкурсному управляющему.

Напомним, в 2015 году по итогам внеплановой проверки финансово-экономического состояния компании сертификат «Трансаэро» был анулирован. В 2017 году перевозчик был признан банкротом. По делу о растрате в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплаты заочно арестован бывший гендиректор авиакомпании. Под арестом также находится арбитражный управляющий компании «Трансаэро» Михаил Котов. На состояние конца 2018 года авиакомпания задолжала 7 тыс. бывших сотрудников более 290 млн руб.

О том, как обанкротившуюся компанию продолжают делить в суде, читайте в материале “Ъ” «Призрак "Трансаэро" пролетел над БВО».