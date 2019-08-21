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Житель Норильска задержан за пропаганду идей «Исламского государства»

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о распространении идей запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета России, которому поручено расследование дела.

Дело заведено по материалам ФСБ. По данным спецслужб, 29-летний житель Норильска пропагандировал идеи «Исламского государства» и других террористических формирований, а также призывал вступать в их ряды. Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Наказание по ней — от двух до пяти лет лишения свободы.

Илья Николаев


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