Житель Норильска задержан за пропаганду идей «Исламского государства»

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о распространении идей запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета России, которому поручено расследование дела.

Дело заведено по материалам ФСБ. По данным спецслужб, 29-летний житель Норильска пропагандировал идеи «Исламского государства» и других террористических формирований, а также призывал вступать в их ряды. Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Наказание по ней — от двух до пяти лет лишения свободы.

Илья Николаев