Доходы и расходы Ростова в 2019 году увеличились на 334 млн рублей

Депутаты городской Думы Ростова внесли изменения бюджет города на 2019 год. Доходная и расходная части бюджета увеличиваются на 334,2 млн. руб. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Как сказано в сообщении, увеличение связано с поступившими субвенциями областного бюджета, а также налоговыми и неналоговыми доходами. Средства будут направлены на строительство дороги по пр. Солженицына в Левенцовском микрорайоне, покупку шести комбинированных дорожных машин, приобретение оборудования и мебели для школы №60, лицеев 11 и 103, капремонт баскетбольной площадки в школе №17. Кроме того, часть средств потратят на ввод в эксплуатацию модульного здания подстанции скорой медицинской помощи БСМП и мебель для горбольницы № 20 и др.

Таким образом, доходы бюджета города на текущий год составят 34,4 млрд руб., расходы — 36,8 млрд руб. Дефицит бюджета составит 2,4 млрд руб.

Кристина Федичкина