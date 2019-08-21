Просроченная задолженность по ипотеке на Кубани составила 2,6 млрд рублей

Задолженность по ипотечным кредитам в Краснодарском крае по итогам II квартала 2019 года составила 197,7 млрд руб. При этом, доля просроченной задолженности в регионе составила 2,6 млрд руб. или 1,31% от всей суммы выданных в ипотеку денег, сообщает коллекторское агентство «Долговой консультант».

В целом по России просроченная задолженность по ипотечным кредитам по итогам апреля-июля этого года выросла по сравнению с I кварталом на 29 млн руб. до 76,73 млрд руб. Доля просроченной задолженности сократилась на 0,04 процентных пункта, составив 1,1% от общего объема ипотечной задолженности.

Максимальная доля просрочки по ипотеке зафиксирована в Республике Алтай (3,5%), Чечне (3,4%) и Республике Северная Осетия – Алания (2,8%). Минимальная доля проблемных ипотечных кредитов – у жителей Севастополя (0,2%), Чукотки (0,2%) и Крыма (0,32%).

Дмитрий Михеенко