На Урале осужден 66-летний мужчина, выдававший себя за сотрудника ФСБ

Ленинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) приговорил 66-летнего жителя села Лая к одному году условно с испытательным сроком в два года по делу о мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ) с использованием поддельных документов сотрудника ФСБ.

По данным “Ъ-Урал”, речь идет о Владимире Попове. Согласно материалам дела, в феврале 2019 года, мужчина, представившись сотрудником ФСБ России, обратился через посредников к руководителю одного из предприятий Нижнего Тагила Галине Овчинниковой. Он предложил ей помочь прекратить в отношении нее доследственную проверку, якобы инициированную сотрудниками полиции. За свою услугу Владимир Попов запросил 300 тыс. руб.

«Лжесотрудник постарался создать образ действующего сотрудника органов безопасности: носил одежду с символикой ведомства, использовал удостоверение, внешне схоже с удостоверением сотрудника ФСБ. В общении ссылался на знакомства с высокопоставленными должностными лицами в правоохранительных органах Нижнего Тагила»,— рассказали в пресс-службе ФСБ. В феврале мужчину задержали. Операция проводилась в момент получения денег от потерпевшего руководителя предприятия.