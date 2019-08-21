Водоканал Петербурга переключит на очистку стоки в реку Карповку

До конца текущего года ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» планирует переключить на очистку 15 общесплавных, хозяйственно-бытовых и дождевых выпусков, из которых идет сброс в реку Карповку. Об этом со ссылкой на департамент Росприроднадзора по Северо-Западу сообщает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что в настоящий момент ведутся работы по строительству соответствующих канализационных сетей. Один из выпусков поверхностных сточных вод уже переключен на очистку.

В конце минувшей недели очевидцы зафиксировали сброс сточных вод в реку Карповку в районе Силина моста. Предположительно, они могли поступать в водоем через ливневую канализацию, находящуюся на балансе городского Водоканала.