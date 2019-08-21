Двое жителей Татарстана открыли стрельбу по полицейским в Волгоградской области

Полицейские задержали в Волгоградской области двух жителей Татарстана, подозреваемых в грабеже и разбое. При задержании злоумышленники оказали сопротивление, открыв стрельбу по полицейским и угрожая взорвать гранату, говорится в сообщении МВД России.

По предварительной версии, подозреваемые угнали чужую машину из казанского сервиса, напали на 27-летнего молодого человека, избили его, отняв телефон и деньги. Затем они переехали в Набережные Челны и ограбили квартиру, забрав $15 тыс. МВД по Татарстану возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 («Грабеж»), 162 («Разбой») и 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Из Татарстана подозреваемые уехали в Светлоярский район Волгоградской области. Полицейским удалось найти подозреваемых. При задержании они требовали дать им уйти и отказались сдаваться. У злоумышленников изъяли газовый револьвер «Наган» и муляж гранаты.

По версии полицейских, подозреваемые могли находиться под воздействием наркотических средств.

"Ъ-Казань"