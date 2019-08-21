Рядом с новым корпусом инфекционной больницы в Перми могут построить аквапарк

Сегодня комитет Пермской думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории рассмотрел инициативу администрации Перми в отношении трех участков, расположенных по адресу: ул. Калинина, 84 (Кировский район), общей площадью 39 га. Напомним, на одном из них, площадью 10 га, краевые власти планируют построить новый корпус инфекционной больницы.

Администрация Перми по инициативе владельца участков — краевого Минимущества — предложила внести поправки. Так, по участку, где планируется строительство больницы, было предложено включить его в границы территориальных зон рекреационных лесных массивов (Р-6) и учреждений здравоохранения (ЦС-1).

В отношении других участков поступило предложение включить их в границу территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6).

Депутаты активно интересовались судьбой оставшихся двух участков — что именно на них будет построено. Присутствовавший на заседании министр имущественных отношений и градостроительной политики края Николай Гончаров сообщил, что одним из вариантов их использования может быть строительство аквапарка. В итоге документ был поддержан.

Ранее сообщалось, что краевые власти рассматривают возможность строительства аквапарка в микрорайоне Нагорном, рядом со строящимся пермским зоопарком.