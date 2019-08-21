Экс-директора саратовского НИИ будут судить за превышение полномочий и мошенничество с квартирой

В Саратове бывший директор научно-исследовательского института предстанет перед судом по обвинению в превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

С декабря 2014 года по февраль 2015 года институт заключил государственные контракты на приобретение ведомственных квартир на сумму 23 млн руб. Средства были выделены из федерального бюджета. Как считает следствие, руководитель института незаконно предоставил жилые помещения в пользование 12 сотрудникам НИИ, внесшим

дополнительные средства - 7,8 млн руб. Эти работники нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны не были. Кроме этого, директор якобы от одного из подчиненных 680 тыс. руб. в счет дополнительной оплаты за приобретение ведомственной квартиры, однако застройщику эти средства не передал, присвоив их.

Свою вину гражданин не признает.

Марина Ковалева