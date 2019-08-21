Красноярские депутаты предложили обязать глав городов проводить личный прием граждан

Депутат заксобрания Красноярского края из фракции ЛДПР Денис Притуляк внес партийный законопроект, который обязывает глав муниципальных образований региона проводить личный прием граждан. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил сам парламентарий.

Новелла вносит поправки в закон о местном самоуправлении в Красноярском крае. Законопроект обязывает глав городов и районов вести личный прием граждан не менее десяти часов в месяц, глав сельских поселений — не менее восьми часов. Проект документа также подразумевает обязательную публикацию информации о дате, времени и месте приема на официальном сайте муниципального образования.

«Сейчас законом время приема никак не регулируется. Нормативы мы рассчитывали исходя из количества населения. Сейчас документ проходит через правовое, экспертное и юридическое управление, потом его будут рассматривать комитеты. В начале сентября будет ясно, войдет ли законопроект в повестку сессии»,— рассказал Денис Притуляк.

Юлия Сасевич