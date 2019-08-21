«АСАДО» задолжало организациям за выполненные контракты 93 млн рублей

ГКП Самарской области «АСАДО» нарушило сроки оплаты по контрактам с рядом организаций. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Так, в 2017-2019 годах государственное предприятие нарушило порядок оплаты по договорам, заключенным с ООО «Трэк-Авто», ООО «ВЕХА-РЕГИОН», ООО «Глобал-Авто» и ООО «Компания «Новый резерв». Общая сумма задолженности «АСАДО» перед оганизациями составила около 93 млн руб.

Прокуратура Железнодорожного района внесла в адрес ГКП представление, а в отношении главного бухгалтера предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Ани Айвазян