Аукцион на капремонт Башдрамтеатра перенесен на сентябрь

Управление ФАС России по Башкирии признало частично обоснованной жалобу индивидуального предпринимателя по фамилии Захарова на аукцион по отбору подрядчика капремонта академического театра драмы имени Гафури в Уфе, следует из сообщения в реестре жалоб на портале госзакупок. УФАС, указано в решении ведомства, установило, что в нарушение постановления Правительства России от 26 сентября 2016 года заказчик лишает предусмотренной законом поддержки российских производителей радиоэлектронной продукции. По условиям аукциона, победитель, кроме капремонта помещений театра, должен заменить системы автоматического пожаротушения, вентиляции и кондиционирования, смонтировать новое звуковое оборудование и постановочное освещение для большого и малого залов. На все работы подрядчик должен предоставить пятилетнюю гарантию.

УФАС обязало госкомитет Республики Башкортостан по мониторингу социально-экономического развития, разместивший закупку, отменить итоговые протоколы аукциона и вместе с заказчиком назначить новую дату его проведения.

Торги, начальная цена которых была определена в 441,78 млн руб., были объявлены 27 июня, подвести итоги планировалось 26 июля. Но позднее, из-за жалоб в УФАС, сроки окончания аукциона отодвигались — в последний раз на 13 сентября.

Майя Иванова