Выявлены многочисленные нарушения в работе курганского перевозчика, автобус которого улетел в кювет

Прокуратура Курганской области выявила многочисленные нарушения в деятельности перевозчика, пассажирский автобус которого попал в ДТП 10 августа.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель не принимал меры по поддержанию транспортных средств в исправном состоянии. Так, обнаружено два факта выпуска на линию автобусов с неработающими ремнями безопасности, а также с неисправными осветительными приборами. В результате к административной ответственности были привлечены водители, а также главный механик. Эксплуатация транспортных средств приостановлена до устранения неисправностей. Помимо этого при приеме на работу водителей не проводился их предварительный медицинский осмотр, допускались нарушения порядка прохождения профессионального отбора и обучения работников, проведения инструктажей.

За осуществление пассажирских перевозок с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств в отношении индивидуального предпринимателя и главного механика возбуждены административные дела. Кроме того, на перевозчика составлен протокол за предпринимательскую деятельность в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ДТП произошло 10 августа в Куртамышском районе Курганской области. Автобус KIA Grandbird, следовавший по маршруту Курган – Куртамыш – Целинное, опрокинулся в кювет. В результате аварии пострадали 14 пассажиров. Всего в автобусе находились 47 человек. По предварительной информации, у транспортного средства отказало рулевое управление.