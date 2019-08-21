ФРП предоставит 14,6 млн рублей на запуск импортозамещающего производства электронных компонентов в Удмуртии

Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил заем ООО «Планар» из Удмуртии по запуску импортозамещающего производства электронных компонентов с применением 3D-печати. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Стоимость проекта составляет 28 млн руб., из них 14,6 млн руб. предоставит ФРП, а 6,3 млн руб. — Удмуртский фонд развития предпринимательства.

На полученные займы ООО «Планар» намерено выпускать контактирующие устройства и оснастки. Оба компонента используются при испытаниях радиоэлектронных изделий на воздействие внешних факторов, чтобы подтвердить заявленные производителем характеристики.

«На предприятии «Планар» работает более 80 сотрудников, средства Фонда позволят открыть новое производство по выпуску импортозамещающей продукции с созданием ещё 7 рабочих мест. Уникальность проекта в том, что аналогов создания электронных компонентов с применением 3D-печати в стране сегодня нет»,— отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.