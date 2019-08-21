Новый министр появился в омском правительстве

Омский губернатор-справоросс Александр Бурков назначил главу недавно созданного министерства региональной политики и массовых коммуникаций. Министерское кресло занял первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Михаил Каракоз. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Омской области.

Согласно распоряжению главы региона, чиновник приступит к своим обязанностям 24 августа. Эта должность совмещена с постом зампреда областного правительства. Ранее Михаил Каракоз возглавлял главное управление внутренней политики, на базе которого создано министерство региональной политики и массовых коммуникаций. К этой структуре присоединено главное управление информационной политики, которым до мая этого года руководила Анастасия Гуливатенко.

В прошлом Михаил Каракоз руководил омским штабом движения «Молодая гвардия» и отделом агитационно -пропагандистской работы в региональном исполкоме «Единой России». В правительство Омской области он пришел в феврале 2014 года. Он начал путь чиновника с начальника главного организационно-кадрового управления, позже реорганизованного главное управление внутренней политики. В декабре 2018 года губернатор Александр Бурков назначил Михаила Каракоза зампредом областного правительства по внутренней политике.

Илья Галагуз