Экс-глава Кочевского района намерен стать депутатом муниципальной думы

Региональное отделение ЛДПР выдвинуло на выборы депутатов думы Кочевского муниципального округа по избирательному округу №1 экс-главу Кочевского муниципального района Алексея Пыстогова. Об этом ”Ъ-Прикамье” рассказал и. о. координатора реготделения Константин Бусовиков. Всего, по его словам, на выборы в муниципальные думы семи муниципальных округов Коми-округа, а также Уинского муниципального округа и дополнительные выборы депутата Гремячинской городской думы выдвинуто 60 кандидатов. Выборы состоятся 27 октября.

Алексей Пыстогов был избран главой района в 2011 году. По итогам второго тура, он заручился поддержкой 54,05% избирателей. В сентябре 2016 года, после окончания срока полномочий, господин Пыстогов покинул должность.