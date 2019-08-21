Аренда квартир в Екатеринбурге подорожала на 9%

Средняя стоимость ежемесячной аренды однокомнатных квартир в Екатеринбурге с начала года поднялась на 9% — до 18,3 руб. в месяц, сообщили аналитики онлайн-сервиса по подбору недвижимости N1.ru.

По данным исследования, аренда выросла и на двухкомнатные квартиры — на 7% — до 22,8 тыс. руб. При этом средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры снизилась на на 4% — до 30,4 тыс. руб. Больше всего цены на аренду вросли в центре и в микрорайонах Компрессорный и Старая сортировка, рассказали эксперты.

По словам руководителя проекта N1.ru в Екатеринбурге Оксаны Сидлецкой, цены на аренду квартир в центре растут несколько лет подряд. Это связано как с высоким спросом, так и максимальной сосредоточением самых дорогих квартир именно в этом микрорайоне. «Средние цены на самое дешевое жилье идут вверх, так как существующий уровень цен на периферии с каждым годом все меньше устраивает собственников как пассивный доход. Еще один фактор — это появление здесь достаточно большого количества более дорогих квартир для аренды, которых раньше не было»,— пояснила она.

Максимальный прирост арендных квартир к началу учебного года зафиксирован в микрорайоне Парковый, а также на Эльмаше и Уралмаше. В центре квартир стало меньше. Эксперты предполагают, что это связано с тем, что самые привлекательные варианты к этому времени уже разобрали студенты.