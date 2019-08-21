Экс-президент Украины Кравчук рассказал об отказе от ядерного оружия из-за угрозы санкций с Запада

Украине пришлось отказаться от ядерного о оружия из-за требования западных стран, заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью местному «24 каналу». Он отметил, что западные страны угрожали экономическим давлением, в частности санкциями.

«Почему поставили такое требование? Потому что в Украине было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные штаты Америки. Управление (располагалось.— “Ъ”) в Москве, а ракеты стояли у нас. Кто мог гарантировать, что никто не нажмет кнопки и не выпустит ракету?» — рассказал господин Кравчук. По его словам, западные страны боялись, что потеряется контроль над ядерным оружием.

После распада СССР Украина осталась с серьезным ядерным потенциалом, но присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия обязало страну оружие ликвидировать.