Чайковские депутаты снова высказались против отмены ЕНВД

Депутаты думы Чайковского городского округа повторно рассмотрели вопрос о досрочной отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. По информации “Ъ-Прикамье”, против проекта высказались 11 депутатов, за — 11 человек, еще трое от голосования воздержались. Ранее депутаты думы Чайковского городского округа также отклонили данную инициативу. По мнению думцев, отмена ЕНВД существенно увеличит налоговую нагрузку на малый бизнес.

Отметим, что на федеральном уровне принято решение об отмене данного налога к 2021 году. После этого предприниматели могут уплачивать взносы по патентной или упрощенной системе налогообложения. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Пермского края Максима Решетникова о компенсациях выпадающих доходов для муниципалитетов, отменивших ЕНВД досрочно — с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. По подсчетам администрации Чайковского, компенсация для городского округа может составить 78 млн руб.