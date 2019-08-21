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Башкирские энергетики ведут капремонт магистральных линий электропередачи

Расчистка трассы ВЛ 500 кВ «Смеловская – Бекетово»

Расчистка трассы ВЛ 500 кВ «Смеловская – Бекетово»

Башкирская сетевая компания (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») ежегодно ведет капремонт магистральных линий электропередачи 220-500 кВ. Одним из основных видов работ является расчистка просек под ЛЭП – преимущественно это древесная и кустарниковая растительность, которую необходимо либо вырубать, либо подстригать кроны.


Общая площадь охранных зон под ВЛ 220-500 кВ составляет 2911 га, в 2019 году в планах башкирских энергетиков – расчистка 543 га. В августе работы ведутся на отдельных участках ВЛ 500 кВ «Буйская – Уфимская» и «Смеловская – Бекетово», а также ВЛ 220 кВ «Буйская – Аргамак» и «ПГУ Ново-Салаватская ТЭЦ – Ашкадар-2». Расчистка должна завершиться в октябре.

Помимо этого, энергетики в августе текущего года планируют на ВЛ 500 кВ «Смеловская – Бекетово» заменить две железобетонные опоры на металлические, а на ВЛ 220 кВ «ПГУ Ново-Салаватская ТЭЦ – Ашкадар-2» заменить 5,7 км грозотроса.

Все эти работы повысят надежность электроснабжения потребителей.

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