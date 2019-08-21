В Краснодаре при стрельбе на улице погиб человек

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ) и убийства 27-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по региону.

В ночь на 21 августа 2019 года на улице в районе Вишняковского рынка Краснодара неустановленное лицо в ходе конфликта между группой граждан, из хулиганских побуждений произвело множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи, потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Мужчина скончался в больнице в результате причиненных ему повреждений. Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается, уточнили в СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар