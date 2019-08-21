На Дону количество заболевших КГЛ увеличилось до 48 человек

С начала года в Ростовской области от укусов клещей пострадали более 6,6 тыс человек. Из них 48 заболели крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Больше всего случаев КГЛ зарегистрировано в Сальском (10) и Зимовниковском районах (9). В Ростове-на-Дону, Пролетарском, Ремонтненском, Дубовском, Мартыновском районах зарегистрировано по три случая, в остальных районах — по два или одному случаю. Кроме того, в Ростовской области выявлено 12 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) — семь в Ростове-на-Дону и по одному в Шахтах, Новочеркасске Таганроге, Зимовниковском и Азовском районах.

Кристина Федичкина