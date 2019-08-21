В Ростовской области поголовье свиней сократилось на 8%

На 1 августа 2019 года поголовье свиней в Ростовской области составило 359,2 тыс. голов. Это на 8% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

Сократилось и поголовье овец и коз — сейчас в регионе насчитывается 1258,4 тыс. животных, что на 3% меньше, чем на 1 августа 2018 года. При этом почти на 3% увеличилось поголовье крупного рогатого скота — сейчас в области насчитывается 651,8 тыс. голов, в том числе поголовье коров — 296,6 тыс. голов (+2,6%).

Кристина Федичкина