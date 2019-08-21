Завод группы «Мечел» пожаловался в УФАС на недобросовестного конкурента

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области пресекло недобросовестные конкурентные действия индивидуального предпринимателя, который разместил на своем сайте предложение «легендарного каслинского литья» и называл себя его производителем.

Как сообщает пресс-служба УФАС, жалобу на действия бизнесмена подало ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» (входит в группу «Мечел»). Антимонопольная служба установила, что заявитель обладает исключительными правами на пользование наименованием места происхождения товара «каслинское литье», поэтому информация, размещаемая конкурентом, может вводить потребителей в заблуждение.

УФАС выдало предпринимателю предупреждение о необходимости удаления с интернет-ресурса сведений «Ксалинское литье», «Завод Каслинского литья г. Касли».