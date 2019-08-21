Рейс авиакомпании «Якутия» Екатеринбург—Якутск задержан на 11 часов

Рейс R3-490 авиакомпании «Якутия» Екатеринбург—Якутск (с промежуточной посадкой в Новосибирске) задержан в Кольцово на 11 часов из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Рейс задерживается в связи с поздним прибытием воздушного судна. С пассажирами работают представители авиаперевозчика»,— рассказали в Кольцово.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолет должен был вылететь в пункт назначения в 7:45 по мск. Сейчас вылет запланирован на 18:50 по мск.