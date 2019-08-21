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Депутаты гордумы Перми рекомендовали доработать расчет тарифов на общественный транспорт

Комитет по экономическому развитию гордумы Перми обсудил новую методику расчета регулируемого тарифа и стоимости проездных билетов в общественном транспорте. Депутаты посчитали, что представленная методика требует очень серьёзной доработки и предложили рассмотреть документ в первом чтении.

Выступая на заседании комитета, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин отметил, что пассажиры смогут приобрести транспортные карты на разное количество поездок: от суток до года, и выбрать удобный для них способ оплаты: наличными средствами, банковскими картами или иными электронными устройствами. Также сохранятся все виды льготных проездных документов: для школьников, студентов, пенсионеров.

«Коллеги из Нижнего Новгорода сохранили муниципальный транспорт, порядка 70%, льготный проездной стоит значительно меньше представленных в нашем тарифном меню, хотя сумма субсидий у них значительно меньше чем у нас. Однако транспорт развивается, – рассказал зампред гордумы Перми Алексей Грибанов, недавно изучавший ситуацию с общественным транспортом в столице ПФО. – Город Пермь находится на пороге очень больших, радикальных перемен. Нам следует принципиально придерживаться адекватных цифр и создать нормативную базу». Вместе с тем, частные перевозчики в удаленных районах Нижнего Новгорода работают по нерегулируемым тарифам.

«Вопрос формирования тарифа крайне серьёзный. Считаю, что пока не приведены четкие, корректные цифры предлагаемую методику принимать нецелесообразно», – прокомментировала депутат Вероника Куликова. По словам депутата Арсена Болквадзе, в Перми пора переходить к новому федеральному регулированию транспортной отрасли. «У нас запущен пилотный проект, мы планируем переходить на новый принцип работы с перевозчиками, для этого нужна нормативная база. Мы не можем стоять в стороне», – пояснил господин Болквадзе.

По итогам обсуждения члены комитета предложили рассмотреть проект новой методики рассчета на пленарном заседании Думы в первом чтении. Поправки будут приниматься до 10 сентября 2019 года.

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