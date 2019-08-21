Удмуртстат: за первое полугодие средняя зарплата в Удмуртии выросла на 6,1%

За первое полугодие 2019 года среднемесячная зарплата работников всех организаций Удмуртии составила 33,3 тыс. руб. Это больше показателя аналогичного периода прошлого года на 6,1% сообщает Удмуртстат. С учетом изменения потребительских цен реальная зарплата выросла на 2,1%.

Средний размер зарплаты в июне 2019 года составил 35,1 тыс. руб. С учетом инфляции реальная начисленная зарплата в сравнении с июнем 2018 года сократилась на 0,1%. Самый высокий средний уровень оплаты труда отметили в организациях финансовой деятельности — 48 тыс. руб., и в сфере добычи полезных ископаемых — 50,3 тыс. руб. Самый низкий — у работников сельского и лесного хозяйства, которые зарабатывают 24,4 тыс. руб., что в 1,4 ниже среднего значения по республике.

По среднему размеру зарплаты Удмуртия находится на 6-ом месте среди регионов ПФО. Лидером является Пермский край с показателем 37,1 тыс. руб. На последнем месте расположилась Мордовия — средний размер зарплаты в ней составляет 27,8 тыс. руб.