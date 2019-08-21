«Теплосеть СПб» проведет повторные испытания в Невском районе

В среду, 21 августа, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет повторные испытания тепловых магистралей на плотность и прочность в Невском районе города. В зону работ входят трубопроводы, проходящие по проспекту Большевиков, улице Дыбенко и Российскому проспекту. Температура воды не превышает 40 градусов, сообщили в пресс-службе теплоэнергетической компании.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в текущем году в Петербурге планируют заменить 5 км сетей. Их ремонт обойдется в 1,5 млрд рублей. Как сообщили в Смольном, половина инженерных коммуникаций в городе в настоящий момент старше 25 лет.