Около 17 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Тюменской области

Полиция Ишима (Тюменская область) изъяла у местного жителя около 17 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Партию фальсификата обнаружили в грузовом автомобиле во время проверки документов, другую — в частном жилом доме в Ишиме, сообщили в пресс-службе УМВД.

«В ходе обыска в частном доме родственника фигуранта обнаружено и изъято более 6 тыс. бутылок алкоголя. Экспертиза установила, что спиртное имеет поддельную маркировку. Стоимость изъятого оценивается на сумму более 1 млн руб. В общей сложности из незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции изъято около 17 тыс. бутылок на сумму более 3 млн руб.»,— рассказали в ведомстве.

Возбуждены два уголовных дела по ч.5 ст. 171.1 УК РФ (Хранение товаров без маркировки). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.