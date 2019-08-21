Дизайн-проект при покупке квартиры в подарок!

Как отмечают в АО «ПЗСП», все покупатели квартир в доме по ул. Иньвенской, 19 не только въедут в комфортный дом с качественной отделкой, но и получат готовые интерьерные решения, а также скидку 10% на покупку мебели в «ДомаДом».

Подробности акции можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977. Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП».