Объем введенного жилья в Удмуртии за январь-июль 2019 года вырос на 24,7%

За январь-июль 2019 года в Удмуртии построили 6,86 тыс. квартир общей площадью 468,9 тыс. кв. м. Это на 93 тыс. кв. м или 24,7% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает Удмуртстат. Из них населением построено 255,9 тыс. кв. м жилплощади.

Так, за обозначенный период Удмуртия заняла 3-е место среди регионов ПФО по вводу жилья на 1 тыс. жителей — показатель составляет 310,5 кв. м. Лидером является Татарстан с вводом 398 кв. м жилплощади на 1 тыс. человек. Наименьший показатель отметили в Самарской области — он составил 147,6 кв. м.