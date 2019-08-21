Минприроды Удмуртии незаконно выделило предпринимателю участок для рыболовства

Минприроды Удмуртии выделило ИП Мамед-Оглы М.А. участок акватории Нижнекамского водохранилища и суши, превышающего границы и площадь утвержденного участка более чем на 70 га. Нарушение выявили специалисты природоохранной межрайонной прокуратуру республики. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Таким образом, минприроды Удмуртии были допущены нарушения федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и правил организации и проведения конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства при проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении данного участка в пользование»,— говорится в сообщении.

Прокуратура республики направила иск в Арбитражный суд Удмуртии с требованием о признании на незаконным конкурса на право заключении договора о предоставлении указанного участка. Исковые требования прокурора рассмотрены и удовлетворены. Должностное лицо минприроды Удмуртии привлечено к дисциплинарной ответственности.