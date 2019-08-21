Мэры Омска и Кольцово вошли президентский совет по развитию местного самоуправления

Президент России Владимир Путин обновил состав совета при главе государства по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь совет под руководством президента состоит из 50 человек. В частности, в обновленном составе совета оказались три представителя органов власти в Сибирском федеральном округе. В муниципальную часть совета вошли мэр Омска Оксана Фадина, глава наукограда Кольцово в Новосибирской области Николай Красников и руководитель Краснотуранского сельсовета в Красноярском крае Вадим Климов. Также в региональную часть совета попал глава Бурятии Алексей Цыденов, однако регион под его руководством в конце 2018 года перешел в состав Дальневосточного федерального округа.

Ранее в совет при президенте России по развитию местного самоуправления входили спикер законодательной думы Томской области Оксана Козловская, мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, глава Ленинск-Кузнецкого в Кузбассе Вячеслав Телегин и мэр Каргата в Новосибирской области Олег Орел.

Илья Галагуз