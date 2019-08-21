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Глава Прикамья назвал действия «Теплоэнерго» «букетом управленческих глупостей»

Губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании регионального правительства раскритиковал действия регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — КГУП «Теплоэнерго». «Организацию договорной работы со стороны регионального оператора трудно признать удовлетворительной. Времени на заключение договоров (с предпринимателями на оказание услуг регоператора — “Ъ-Прикамье”) толком не дали, а сразу высылались уведомления о выплате штрафов. Целый букет управленческих глупостей»,— заявил губернатор.

Глава Прикамья отметил также, что индивидуальные предприниматели, работающие дома и уже оплачивающие услуги регоператора как физические лица, «фактически вынуждены платить дважды». «Брать с людей двойную плату — это нонсенс»,— заявил губернатор. «Самозанятым ничего платить дополнительно не надо, один платеж как был, так и останется. Никаких договоров заключать не нужно. Соответственно, тем, кто уже заключил такой договор, региональный оператор должен пересчитать платежи. Остальным компаниям, которые являются производителями мусора, заключать договоры надо»,— добавил Максим Решетников.

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