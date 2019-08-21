«Молот-Прикамье» одолел тюменский «Рубин»

«Молот-Прикамье» продолжает показывать хорошие результаты в ходе подготовки к новому сезону в ВХЛ. Во второй день хоккейного турнира «Кубок Прикамья» «молотобойцы» одержали вверх над тюменским «Рубином» — 3:1. Это уже вторая победа хозяев турнира. Днем ранее был повержен клуб «Зауралье» из Кургана. 21 августа, в заключительный день соревнований, пермские хоккеисты встретятся с принципиальным соперником — нижнекамским «Торосом».

Для победы в турнире «Молоту» достаточно сыграть вничью. Последний раз хозяевам удавалось выиграть почетный трофей в 2015 году.